Украинский военный получил семь лет тюрьмы за дезертирство и угон бронетранспортера

В январе 2025 года военный, который проходил службу в должности водителя спецтехники, самовольно оставил воинскую часть (Фото: Державне бюро розслідувань/Telegram)

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

«Сумской районный суд признал виновным военнослужащего одной из частей области в дезертирстве и похищении военной техники и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

В январе 2025 года военный, который проходил службу в должности водителя спецтехники, самовольно оставил воинскую часть, отметили в ГБР. Под предлогом заправки бронетранспортера топливом мужчина выехал на БТРе с территории части, прихватив с собой автомат, и направился домой на Полтавщину.

«Преодолев несколько сотен километров по дорогам общего пользования, он оставил БТР на обочине вблизи села и пошел спать в лесополосу», — утверждает следствие.

Работники ГБР совместно с военной службой правопорядка и СБУ задержали мужчину. Похищенный бронетранспортер и оружие было возвращено в воинскую часть.

Как вернуться из СЗЧ с помощью приложения Армия+

СЗЧ — самовольное оставление части, это ситуация, когда военный покидает место службы без разрешения командира или уважительных причин.

Самый простой способ вернуться — подать рапорт через приложение Армия+.

Алгоритм остается неизменным. Человек подает рапорт, заполнение которого занимает примерно 5 минут. Главное управление Военной службы правопорядка (ВСП) получает рапорт и подтверждает данные в нем. У военнослужащего есть 24 часа, чтобы прибыть в отдел ВСП, который он выбрал, когда подавал рапорт. Там оформят документы, сделают предписание и помогут безопасно добраться до одной из военных (резервных) частей.

Командир такой части имеет 72 часа, чтобы восстановить денежные выплаты и социальные гарантии военнослужащего и в день продолжения военной службы сообщить об этом соответствующие органы. После восстановления на службе можно уже оттуда подать рапорт на смену места службы. Для этого на экране с вопросом «Почему хотите сменить часть» нужно выбрать пункт «Возвращаюсь на службу после СЗЧ». В рекомендательном письме указывается уже текущая должность в батальоне резерва. При необходимости Кадровый центр ВСУ, который рассматривает рапорты на смену места службы, дополнительно проверит данные непосредственно в батальоне.

Эта возможность доступна для военных, которые осуществили СЗЧ до 10 мая.

С 29 ноября 2024 года и до 1 марта 2025 года уже действовала упрощенная процедура возвращения после СЗЧ. Она позволяла в относительно короткий срок вернуться на службу, не дожидаясь снятия уголовной ответственности, и начать получать денежное и все другие виды обеспечения.