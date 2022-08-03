Над Святогорском установили флаг Украины 3 августа, 21:55 Флаг Украины над Святогорском (Фото:Скриншот видео Национальная гвардия Украины / Facebook)

Бойцы Национальной гвардии и Государственной пограничной службы установили флаг Украины на самой высокой точке над Святогорском, что в Донецкой области.

Соответствующее видео размещено на странице Национальной гвардии.

«Символично, что памятник пророссийскому революционеру стал подставкой для нашего флага — символа государственного суверенитета», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Святогорск находится под временной оккупацией.

1 июня российские оккупанты обстреляли территорию Святогорской лавры из артиллерии. В результате атаки погибли архимандрит, монах и монахиня; несколько священников получили тяжелые ранения.



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