Над Святогорском установили флаг Украины

3 августа, 21:55
Флаг Украины над Святогорском (Фото:Скриншот видео Национальная гвардия Украины / Facebook)

Флаг Украины над Святогорском (Фото:Скриншот видео Национальная гвардия Украины / Facebook)

Бойцы Национальной гвардии и Государственной пограничной службы установили флаг Украины на самой высокой точке над Святогорском, что в Донецкой области.

Соответствующее видео размещено на странице Национальной гвардии.

«Символично, что памятник пророссийскому революционеру стал подставкой для нашего флага — символа государственного суверенитета», — говорится в сообщении.

Видео дня

Ранее сообщалось, что Святогорск находится под временной оккупацией.

https://www.facebook.com/ngunorth/videos/1593145194412761/

1 июня российские оккупанты обстреляли территорию Святогорской лавры из артиллерии. В результате атаки погибли архимандрит, монах и монахиня; несколько священников получили тяжелые ранения.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Госпогранслужба Украины Святогорск Война России против Украины Национальная гвардия Украины (НГУ)

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