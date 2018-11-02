На оккупированном Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ

На оккупированной территории Луганской области из стрелкового оружия обстреляли беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Об этом говорится в отчете миссии за 1 ноября.
"Наблюдатели слышали огонь из стрелкового оружия, который, по их оценке, был направлен на беспилотный летательный мини-аппарат СММ, пролетавший вблизи Желтого", - говорится в сообщении.
По данным наблюдателей, было совершено по меньшей мере 40 выстрелов из стрелкового оружия приблизительно в том месте, где пролетал беспилотник. По оценке СММ, выстрелы были направлены на беспилотник.
Отмечается, что беспилотник был возращен на базу без повреждений.
Напомним, что в ночь на 27 октября во время полета над оккупированными территориями Донецкой области исчез беспилотник СММ ОБСЕ. Перед этим дрон обнаружил зенитный ракетный комплекс 9К33 Оса и колонну в составе семи грузовиков на грунтовой дороге вблизи границы с РФ.
Германия и Франция обвинили Россию и подконтрольных ей боевиков в причастности к уничтожению беспилотника.
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