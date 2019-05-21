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На Донбассе ранены трое военнослужащих ООС

Вчера, 18:30
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На Донбассе ранены трое военнослужащих ООС - фото

прес-центр АТО

Ситуация на Донбассе остается под контролем военнослужащих

Во вторник, 21 мая, боевики трижды нарушили режим тишины на Донбассе, трое военнослужащих получили ранения.

Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям ООС из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил:

вблизи населенного пункта Водяное — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

возле села Гнутово — из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север террористы из снайперского оружия обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Шумы.

«В результате обстрелов трое украинских защитников получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается под контролем», — заявили в штабе.

За минувшие сутки боевики нарушили режим прекращения огня десять раз, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Донбасс

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