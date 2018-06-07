На Донбассе ранены двое украинских военных

В четверг, 7 июня, российско-оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

По данным штаба операции Объединенных сил, в результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения.

Огонь велся на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях. Из стрелкового оружия и гранатометов были обстреляны защитники населенных пунктов Опытное, Марьинка, Пески, Троицкое и Водяное.

Позиции сил ООС возле Новотошковского, Крымского и Лебединского боевики обстреляли из 120-мм и 82-мм минометов.

В штабе отметили, что ситуация по всей линии соприкосновения остается контролируемой, украинские бойцы дают адекватный отпор врагу.

Напомним, что 6 июня в районе проведения ООС террористы 25 раз обстреляли украинские позиции. В результате обстрелов погибли двое украинских военных, еще двое были ранены.