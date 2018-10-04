На Донбассе ранены два украинских военных - штаб ООС

В четверг, 4 октября, российско-оккупационные войска девять раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, в результате двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

По данным украинских военных, боевики вели прицельный огонь в районе населенных пунктов Крымское, Орехово, Луганское, Шумы, Южное, Красногоровка, Марьинка и Павлополь.

Позиции Объединенных сил у поселков Шумы и Южное были обстреляны из стрелкового оружия, у Красногоровки, Марьинки и Павлополя - из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, в районе Крымского и Луганского - из станковых гранатометов.

Оккупанты трижды применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Возле Крымского и Орехово били из минометов 82-го калибра, а позиции вблизи Луганского были обстреляны из минометов калибра 120 мм.

Напомним, что 3 октября в районе проведения операции Объединенных сил террористы 21 раз обстреляли позиции украинских военных, пять раз применив запрещенное вооружение.