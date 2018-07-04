На Донбассе получили ранения двое украинских военнослужащих

С начала среды, 4 июля, российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим тишины на Донбассе, в результате двое украинских военнослужащих получили ранения.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
На Луганском направлении боевики обстреливали из гранатометов позиции украинских военных в районе населенного пункта Крымское.
На Горловском направлении оккупанты применили автоматические и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие возле Зайцево и Пивденного. Вследствие прицельного огня были ранены два украинских бойца.
На Донецком направлении пророссийские террористы вели огонь по защитникам Невельского из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
На Мариупольском направлении российские наемники применили по защитникам Водяного ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Напомним, что 3 июля в районе проведения операции Объединенных сил террористы 17 раз обстреляли позиции украинских военных.
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