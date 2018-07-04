На Донбассе получили ранения двое украинских военнослужащих

С начала среды, 4 июля, российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим тишины на Донбассе, в результате двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

На Луганском направлении боевики обстреливали из гранатометов позиции украинских военных в районе населенного пункта Крымское.

На Горловском направлении оккупанты применили автоматические и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие возле Зайцево и Пивденного. Вследствие прицельного огня были ранены два украинских бойца.

На Донецком направлении пророссийские террористы вели огонь по защитникам Невельского из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении российские наемники применили по защитникам Водяного ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, что 3 июля в районе проведения операции Объединенных сил террористы 17 раз обстреляли позиции украинских военных.