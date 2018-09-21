21 сентября 2018, пятница

На Донбассе получили ранения два украинских бойца - штаб ООС

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Боевики не прекратили нарушать режим тишины

Боевики не прекратили нарушать режим тишины

В пятницу, 21 сентября, российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

По данным украинских бойцов, оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов по позициям Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия  были обстреляны защитники в районе Гнутово.

Напомним, что 20 сентября в районе проведения операции Объединенных сил террористы 22 раза открывали огонь по позициям украинских войск, трижды применив запрещенное вооружение.

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