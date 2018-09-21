На Донбассе получили ранения два украинских бойца - штаб ООС

В пятницу, 21 сентября, российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

По данным украинских бойцов, оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов по позициям Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны защитники в районе Гнутово.

Напомним, что 20 сентября в районе проведения операции Объединенных сил террористы 22 раза открывали огонь по позициям украинских войск, трижды применив запрещенное вооружение.