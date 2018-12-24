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На Донбассе ранен один украинский боец

Сегодня, 18:34
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Боевики продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня

В понедельник, 24 декабря, российско-оккупационные войска 11 раз открывали огонь по позициям украинских войск на Донбассе, в результате один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

По данным украинских военных, пророссийские боевики дважды применили тяжелое вооружение. В частности, обстрелы из минометов калибра 82 мм зафиксированы в районе населенного пункта Кряковка на луганском направлении и вблизи поселка Водяное на Мариупольском направлении.

Оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Новоалександровка на попаснянском направлении, поселков Каменка, Пески, Тарамчук на донецком направлении, а также в близи населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Водяное на мариупольском направлении из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Теги:   ООС Операция Объединенных сил на Донбассе Сводка Донбасс

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