На Донбассе ранен один украинский боец
В понедельник, 24 декабря, российско-оккупационные войска 11 раз открывали огонь по позициям украинских войск на Донбассе, в результате один военнослужащий получил ранения.
Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.
По данным украинских военных, пророссийские боевики дважды применили тяжелое вооружение. В частности, обстрелы из минометов калибра 82 мм зафиксированы в районе населенного пункта Кряковка на луганском направлении и вблизи поселка Водяное на Мариупольском направлении.
Оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Новоалександровка на попаснянском направлении, поселков Каменка, Пески, Тарамчук на донецком направлении, а также в близи населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Водяное на мариупольском направлении из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.