На Донбассе на контрольно-пропускном пункте умер человек 22 июня, 17:39 396 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

В Луганской области при пересечении контрольно-пропускного пункта Станица Луганская умер мужчина 1949 года рождения.

Об этом сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской области Павел Лисянский на странице в Facebook.

«Он шел со стороны оккупированной территории Луганской области, при подходе к украинской стороне КПВВ мужчине стало плохо, он был госпитализирован, но, к сожалению, врачи не смогли ничего сделать», — написал Лисянский.

По предварительным данным врачей у мужчины произошел обширный инсульт.