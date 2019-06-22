На Донбассе на контрольно-пропускном пункте умер человек
22 июня, 17:39
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В Луганской области при пересечении контрольно-пропускного пункта Станица Луганская умер мужчина 1949 года рождения.
Об этом сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской области Павел Лисянский на странице в Facebook.
«Он шел со стороны оккупированной территории Луганской области, при подходе к украинской стороне КПВВ мужчине стало плохо, он был госпитализирован, но, к сожалению, врачи не смогли ничего сделать», — написал Лисянский.
По предварительным данным врачей у мужчины произошел обширный инсульт.