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На Донбассе погиб боец морской пехоты

Вчера, 20:01
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На Донбассе погиб боец морской пехоты - фото

35 отдельная бригада морской пехоты

Александр Ляшок погиб от осколочных ранений

В среду, 19 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб боец 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

24-летний матрос Александр Ляшок погиб от множественных осколочных ранений, полученных при обстреле со стороны оккупированной территории.

«Была тишина, потом неожиданно прилет со стороны Докучаевска, потом началась артдуэль. Парень получил осколок в голову и скончался на месте», - рассказал Думской военнослужащий бригады.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Донбасс

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