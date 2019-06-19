На Донбассе погиб боец морской пехоты
Вчера, 20:01
В среду, 19 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб боец 35-й отдельной бригады морской пехоты.
Об этом сообщили в пресс-службе бригады.
24-летний матрос Александр Ляшок погиб от множественных осколочных ранений, полученных при обстреле со стороны оккупированной территории.
«Была тишина, потом неожиданно прилет со стороны Докучаевска, потом началась артдуэль. Парень получил осколок в голову и скончался на месте», - рассказал Думской военнослужащий бригады.