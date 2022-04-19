Украинские военные отразили семь атак оккупантов на Донбассе

19 апреля, 07:06
Цей матеріал також доступний українською
На Донбассе отразили семь вражеских атак (Фото:Генштаб)

На Донбассе отразили семь вражеских атак (Фото:Генштаб)

Поддержи НВ

На территории Донецкой и Луганской областей украинские военные отразили семь атак российских оккупантов за сутки.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

За сутки бойцы уничтожили уничтожили 10 танков, одну артиллерийскую систему, 18 единиц бронированной, восемь единиц автомобильной техники и один миномет противника вместе с расчетом.

Видео дня

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский истребитель Су-30 и четыре беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/353172300171420
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X