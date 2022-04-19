Украинские военные отразили семь атак оккупантов на Донбассе
На Донбассе отразили семь вражеских атак (Фото:Генштаб)
На территории Донецкой и Луганской областей украинские военные отразили семь атак российских оккупантов за сутки.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
За сутки бойцы уничтожили уничтожили 10 танков, одну артиллерийскую систему, 18 единиц бронированной, восемь единиц автомобильной техники и один миномет противника вместе с расчетом.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский истребитель Су-30 и четыре беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.
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