Украинские военные отразили семь атак оккупантов на Донбассе 19 апреля, 07:06 Цей матеріал також доступний українською На Донбассе отразили семь вражеских атак (Фото:Генштаб)

На территории Донецкой и Луганской областей украинские военные отразили семь атак российских оккупантов за сутки.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

За сутки бойцы уничтожили уничтожили 10 танков, одну артиллерийскую систему, 18 единиц бронированной, восемь единиц автомобильной техники и один миномет противника вместе с расчетом.

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Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский истребитель Су-30 и четыре беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.

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