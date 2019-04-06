Наталья Кадя
Полезная привычка. Как "спасибо" конвертируется в прибыль и деньги
Зоя Казанжи
А я хочу, чтобы победил Зеленский
Евгений Уткин
Footbinding. Украинская версия
Ярослав Грицак
Осторожно: рыбораки!
Спецтема: Выборы президента Украины

На Донбассе не работают два КПВВ

Вчера, 11:57
722
Цей матеріал також доступний українською
На Донбассе не работают два КПВВ - фото

NV

6 апреля на линии разграничения на Донбассе не работают два контрольно-пропускные пункты въезда-выезда.

КПВВ Гнутово закрыто на реконструкцию, КПВВ Марьинка временно приостановило пропуск лиц и транспортных средств, сообщает Государственная пограничная служба.

Работы по обустройству КПВВ Гнутово продлятся до 8 апреля.

Закрытие КПВВ Марьинка связано с обстрелом российскими наемниками дорожного коридора на этом направлении и угрозой жизни гражданских лиц и военнослужащих.

Теги:   Война на Донбассе Донбасс

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

Футбол

Сегодня, 00:09

img
Бавария разгромила Дортмунд и стала лидером чемпионата Германии
События

Сегодня, 11:19

img
Смертельное ДТП в Харькове: правозащитники показали тюремную камеру Зайцевой
Геополитика

Сегодня, 00:45

img
Тереза Мэй заявила, что Brexit "ускользает из рук"

ТОП 3

События

Сегодня, 18:06

img
Киевлянин обратился к Зеленскому с гранатометом в руках - фото, видео
9094
События

Сегодня, 11:19

img
Смертельное ДТП в Харькове: правозащитники показали тюремную камеру Зайцевой
4927
События

Сегодня, 05:00

img
В Киевской области произошел пожар на складе Новой почты
4897