На Донбассе не работают два КПВВ
6 апреля на линии разграничения на Донбассе не работают два контрольно-пропускные пункты въезда-выезда.
КПВВ Гнутово закрыто на реконструкцию, КПВВ Марьинка временно приостановило пропуск лиц и транспортных средств, сообщает Государственная пограничная служба.
Работы по обустройству КПВВ Гнутово продлятся до 8 апреля.
Закрытие КПВВ Марьинка связано с обстрелом российскими наемниками дорожного коридора на этом направлении и угрозой жизни гражданских лиц и военнослужащих.