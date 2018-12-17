На Донбассе наблюдается относительное затишье
В понедельник, 17 декабря, российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, раненых или погибших среди украинских военнослужащих нет.
Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.
По данным украинских военных, пророссийские боевики обстреляли опорные пункты в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении из противотанкового гранатомета.
Напомним, что 16 декабря в районе проведения операции Объединенных сил террористы 16 раз нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий двое военных получили ранения.
По данным разведки, восемь оккупантов были уничтожены и трое ранены.