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На Донбассе наблюдается относительное затишье

Сегодня, 18:17
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Боевики продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня

В понедельник, 17 декабря, российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, раненых или погибших среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

По данным украинских военных, пророссийские боевики обстреляли опорные пункты в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении из противотанкового гранатомета.

Напомним, что 16 декабря в районе проведения операции Объединенных сил террористы 16 раз нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий двое военных получили ранения.

По данным разведки, восемь оккупантов были уничтожены и трое ранены.

Теги:   ООС Операция Объединенных сил на Донбассе Сводка Режим тишины Донбасс

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