Оккупанты пытаются оцепить ВСУ. Генштаб рассказал о ситуации в районе Лисичанска и Северодонецка
Генштаб рассказал, что сейчас происходит на Донбассе (Фото:Генштаб)
На Донецком направлении подразделения агрессора основные усилия сосредоточивают на ведении наступательных действий с целью оцепления украинских войск в районах Лисичанска и Северодонецка, а также блокировании основных логистических путей.
Об этом сообщает Генштаб.
На Лиманском направлении агрессоры закрепляются в населенном пункте Лиман, проводят перегруппировку для последующего наступления на Славянск.
На Северодонецком направлении оккупационная армия РФ закрепляется на северо-восточной и юго-восточной окраинах города Северодонецка. Для усиления группировки войск перебросили с территории РФ в определенные районы боеприпасы и технику.
На Бахмутском направлении оккупанты перегруппировываются для дальнейшего наступления на направление Александрополье — Камышеваха.
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