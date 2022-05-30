Оккупанты пытаются оцепить ВСУ. Генштаб рассказал о ситуации в районе Лисичанска и Северодонецка

30 мая, 07:19
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Генштаб рассказал, что сейчас происходит на Донбассе (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал, что сейчас происходит на Донбассе (Фото:Генштаб)

На Донецком направлении подразделения агрессора основные усилия сосредоточивают на ведении наступательных действий с целью оцепления украинских войск в районах Лисичанска и Северодонецка, а также блокировании основных логистических путей.

Об этом сообщает Генштаб.

На Лиманском направлении агрессоры закрепляются в населенном пункте Лиман, проводят перегруппировку для последующего наступления на Славянск.

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На Северодонецком направлении оккупационная армия РФ закрепляется на северо-восточной и юго-восточной окраинах города Северодонецка. Для усиления группировки войск перебросили с территории РФ в определенные районы боеприпасы и технику.

На Бахмутском направлении оккупанты перегруппировываются для дальнейшего наступления на направление Александрополье — Камышеваха.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Генштаб Северодонецк Лисичанск Война России против Украины

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