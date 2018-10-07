На Донбассе экс-боевик "ДНР" добровольно сдался полиции

На Донбассе 41-летний житель поселка Новодонецкое, который в феврале 2015 года находился в составе НЗФ, добровольно сдался полиции.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП области.

Известно, что в 2015 году мужчина уехал на оккупированную территорию к сестре и решил вступить в ряды террористов, чтобы заработать денег. Через месяц наемник покинул ряды террористов, потому, что ему не понравились условия несения службы. После чего мужчина поехал на заработки за границу, где занимался строительством. Впоследствии он все же решил вернуться домой и сдаться правоохранителям.

Сейчас мужчина дает показания и сотрудничает со следствием.

В отношении участника НЗФ открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

После проверки, если будет установлено, что на время пребывания в рядах "ДНР" он не совершал тяжких преступлений против мирного населения, производство может быть переквалифицировано на ч. 6 ст. 260 УК Украины (лицо, которое находилось в составе вооруженных формирований, добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности).

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