На Донбассе боевики обстреляли санитарную машину

В понедельник, 18 июня, на Донбассе боевики российско-оккупационного войска обстреляли санитарную машину медиков 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.
Как сообщили украинские военные, обстрел продолжался с 16:22 до 20:10. Оккупанты применили 120-мм и 82-мм минометы, станковые гранатометы СПГ-9, пушки БМП-2 и крупнокалиберные пулеметы НСВ Утес. По позициям бригады было выпущено более 30 минных снарядов.
"Пренебрегая законами международного военного права, террористы повредили своим огнем санитарную машину медиков бригады", - отметили в 93-й ОМБр.
В результате вчерашнего обстрела потери среди личного состава отсутствуют.
Напомним, что 18 июня террористы 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз вели огонь из тяжелого вооружения. Во время боевых действий ранения получили два украинских военнослужащих.
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