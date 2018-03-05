На Донбассе боевик угрожал патрулю ОБСЕ автоматом

В понедельник, 5 марта, возле неподконтрольного правительству Украины населенного пункта Казацкое Донецкой области мужчина в военной форме угрожал автоматом наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

По информации СММ ОБСЕ, человек, который стоял на блокпосте вооруженных формирований, нацелил АК-74 на один из бронированных автомобилей миссии, который на тот момент находился примерно в 120 метрах от него.

Когда автомобиль приблизился на расстояние ориентировочно 100 метров, мужчина опустился на колено, продолжая держать автомат нацеленным на патруль СММ.

"Патруль СММ сразу же остановился. Водитель первого автомобиля миссии приоткрыл дверь и попросил мужчину опустить оружие и позвать своего командира. Вооруженный мужчина, употребляя нецензурную лексику, сказал на русском языке: «Немедленно убирайтесь отсюда! Если подъедете ближе, я буду стрелять». При этом он постоянно держал первый автомобиль СММ на прицеле", - говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Патруль миссии немедленно покинул этот район и благополучно вернулся на базу в Мариуполе.

Напомним, что беспилотник наблюдателей миссии ОБСЕ зафиксировал четыре гаубицы боевиков вблизи оккупированного Донецка, после чего попал под обстрел из стрелкового оружия.