На Донбассе получили ранения два украинских военных

В пятницу, 23 ноября, российско-оккупационные войска семь раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате двое бойцов получили ранения.
Как сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил, прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов велся в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Марьинка и Березовое.
Позиции Объединенных сил возле Троицкого боевики обстреляли из минометов калибра 120 мм, гранатометов и противотанковых управляемых ракет. Также в этом районе фиксировались выстрелы из ПТРД.
Напомним, что 22 ноября в районе проведения операции Объединенных сил террористы четыре раза обстреляли позиции украинских военных.
Журнал НВ
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