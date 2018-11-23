На Донбассе получили ранения два украинских военных

В пятницу, 23 ноября, российско-оккупационные войска семь раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате двое бойцов получили ранения.

Как сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил, прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов велся в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Марьинка и Березовое.

Позиции Объединенных сил возле Троицкого боевики обстреляли из минометов калибра 120 мм, гранатометов и противотанковых управляемых ракет. Также в этом районе фиксировались выстрелы из ПТРД.

Напомним, что 22 ноября в районе проведения операции Объединенных сил террористы четыре раза обстреляли позиции украинских военных.