Расшатывали ситуацию на пограничье с РФ. СБУ обезвредила группировку, похищавшую жителей Черниговщины 11 июля, 12:42 Задержание преступников (Фото:СБУ)

Служба безопасности нейтрализовала преступную группировку, которая терроризировала жителей Черниговской области. Их деятельность создавала предпосылки для расшатывания внутриполитической обстановки в приграничном с РФ северном регионе. Злоумышленникам угрожает до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.



Об этом сообщили в СБУ.



Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации с жителями Черниговщины, а затем требовали с них деньги за «урегулирование спора». Если люди отказывались платить, их похищали, а затем отвозили в заранее подготовленные места и пытали. Бандиты обещали прекратить издевательства только в случае немедленного перечисления им средств. Кроме того, они поджигали имущество своих жертв на территории других регионов.

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Сотрудники СБУ задержали пятерых участников банды, когда те пытались похитить местного жителя, с которого требовали почти 100 тыс. грн. Предварительно задокументировано, что злоумышленники «выбили» из граждан более 200 тыс. грн.

По данным СБУ, подозреваемыми являются жители областного центра, которых ранее привлекали к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство в условиях военного положения). Все они находятся под стражей. Проверяется причастность участников банды к совершению других преступлений.