Минздрав протестирует студентов-медиков

Знания украинских студентов-медиков проверят.

Это предусмотрено постановлением правительства о проведении международного мониторингового исследования качества высшего медицинского образования в 2018 году, говорится в сюжете Радио НВ.

Исключений ни по их подчинению, ни по форме собственности для медицинских вузов не будет.

Для того, чтобы выяснить уровень знаний студентов, Минздрав проведет международный экзамен по основам медицины. Подобное тестирование используют в странах Европы, Северной Америки, Южной Америки, Азии, Африки.

Это будет компонентом Единого государственного квалификационного экзамена для врачей, рассказал НВ заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский. По его словам, это приблизит подготовку врачей к квалификационным стандартам Европы и Америки.

В прошлом году впервые в Украине провели международное сравнительное исследование уровня знаний студентов-медиков по всей Украине. 160 вопросов было подготовлено Национальным советом медицинских экзаменаторов (США), ответы на которые украинские студенты заносили в бланки в течение четырех часов, рассказала НВ заместитель директора по организации и проведению лицензионных экзаменов Центра тестирования при Минздраве Леся Войтенко. Результаты этого тестирования рассчитывали также за рубежом, Центр тестирования только организовывал его проведения.

О качестве медицинского образования внутри страны могут свидетельствовать результаты национальных лицензионных экзаменов для будущих врачей КРОК, которые проводятся почти 20 лет в стране. Однако динамика результатов говорит об ухудшении качества знаний в медицинских вузах - в прошлом году более 17% студентов, проходивших КРОК, его не сдали.

В высших учебных заведениях пока ожидают приказ Минздрава, однако готовы к проведению тестирования, рассказал НВ проректор по научно-педагогической работе Буковинского государственного медицинского университета Игорь Геруш. По его словам, их студенты приучены к контролю уровня знаний - вузовский сектор мониторинга качества образования проводит за год, например, 77 ректорских срезов на различным курсах и факультетах. Кроме того, в вузах есть отдельные тренинговые центры, в которых будущие медики отрабатывают свои практические навыки. Этот сектор является независимым от руководства факультетов, так результатам проверок можно доверять, заверил Геруш. В случае неудовлетворительных результатов проводятся отдельные заседания ученых советов при факультетах, а также причины выясняются с помощью анонимного опроса студентов.

Добавим, что Украина ежегодно вкладывает в медицинские университеты, колледжи и академии более 2 млрд грн за счет различных источников. Семнадцать медицинских университетов, три академии последипломного образования и более 100 медицинских и фармацевтических колледжей очной формы обучения ежегодно выпускают до 7,5 тыс. врачей и более 15 тыс. медицинских сестер. Ежегодно в стране на одного студента государство тратит 1000 долларов, в то время как в США и ЕС - от 50 до 90 тыс. долларов.