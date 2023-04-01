Позывной «Моджахед». На фронте погиб белорусский доброволец, экс-боец батальона Торнадо Даниил Ляшук 1 апреля, 16:52 Даниилу Ляшуку, позывной «Моджахед», было 27 лет (Фото:Ислам в Украине / Facebook)

На фронте, защищая Украину, погиб белорусский доброволец, экс-боец батальона Торнадо Даниил Ляшук известен по позывному «Моджахед». Ему было 27 лет.

Об этом в субботу, 1 апреля, сообщили, в частности, на канале бойца в Telegram.

Военный капеллан Хаджимурад Путилин сообщил, что «Моджахед» погиб на Бахмутском направлении.

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Белорусский доброволец-мусульманин: кто такой «Моджахед»

Даниил Ляшук, известный по позывному «Моджахед», родился в белорусском городе Брест. В 14 лет переехал в Крым, где получил образование моряка в Севастополе.

После начала оккупации Крыма в 2014 году пошел воевать добровольцем на стороне Украины в ряды батальона, действовавшего в зоне ООС (АТО).

19 января 2015 года во время боевых действий в районе Станицы Луганской получил тяжелое ранение.

В июне того же года Ляшука задержали по уголовно-политическому делу против батальона Торнадо. Его обвиняли в совершении ряда тяжких преступлений в зоне боевых действий на Донбассе, которые доброволец отвергал.

Командир Торнадо Руслан Онищенко, по данным следствия, образовал из подчиненных преступную организацию, которая содержала в подвале местных жителей и пытала их. Ляшук в интервью говорил, что не знал об уголовных мотивах Онищенко, а также о его заработках на контрабандных потоках.

В 2017 году Оболонский райсуд Киева приговорил 12 бывших торнадовцев к разным тюремным срокам по обвинению в совершении тяжких преступлений. В частности, Ляшук получил 10 лет. Впоследствии дело перешло в Верховный Суд.

В июне 2021 года Даниил Ляшук был освобожден по решению суда. Этот факт он назвал одним из доказательств своей непричастности к уголовным обвинениям.

После начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля 2022 года «Моджахед» снова пошел на фронт как доброволец. Он воевал в частности в Киевской области, весной 2022 года участвовал в боях за Харьков.

В июле 2022 года Ляшук официально вступил в ряды ВСУ и был направлен на защиту Николаевщины. Проводил диверсионные работы на территории оккупированной Херсонской области.

В августе во время выполнения боевого задания повторно получил тяжелое ранение: получил осколочное поражение живота, легких и печени. После реабилитации боец снова вернулся на передовую.