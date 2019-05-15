В Киев съехались владельцы авто на еврономерах, движение по Грушевского затруднено Вчера, 09:51 3284 Цей матеріал також доступний українською Информатор Еврономера начали акцию протеста в центре Киева Информатор

Со среды, 6:00 утра, в центр Киева начали съезжаться владельцы авто на еврономерах.

По данным Информатора, по состоянию на 9:30 машины с иностранной регистрацией припарковались на улице Грушевского по обе стороны проезжей части на участке от Мариинского парка до Кабмина.

Машины продолжают съезжаться, это усложняет движение по правительственному кварталу, образовалась пробка.

По данным организаторов акции, владельцы авто на еврономерах будут требовать отмены акциза на авто, отсрочки штрафов в 170 тысяч гривен и отмены повторных штрафов после растаможки.

Напомним, Верховная Рада Украины 8 ноября 2018 года приняла законы №8487 и №8488 о растаможивании автомобилей с европейской регистрацией. Они, в частности, уменьшают акциз на растаможивание легковых автомобилей и усиливают ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, для лиц, ввозят в Украину авто в режиме транзита или временного ввоза. Полученные от растаможки авто на еврономерах средства поступают в Пенсионный фонд.

Замминистра финансов Сергей Верланов заявил 20 февраля, что владельцы авто на еврономерах, которые не оформят регистрацию до 24 мая, должны будут продать машину на запчасти или вывезти транспорт за пределы Украины.

Льготный период растаможки действовал с 25 ноября 2018 года по 24 февраля 2019 года. За время его действия таможни оформили более 218 тыс. транспортных средств. В бюджет поступило 13,5 млрд грн.

Норма об освобождении владельцев авто на еврономерах от административной ответственности за нарушение сроков транзита или временного ввоза при условии уплаты добровольного взноса в размере 8,5 тыс. грн будет действовать до 23 мая.