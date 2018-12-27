Минздрав решил ликвидировать Одесский медуниверситет Сегодня, 16:27 274 Цей матеріал також доступний українською Фото: Одесский национальный медицинский университет - ОНМедУ via Facebook Скандал вокруг Одесского медуниверситета не утихает

Министерство здравоохранения приняло решение о ликвидации Одесского национального медицинского университета и создании на его базе нового высшего учебного заведения.

Как сообщили в ведомстве, Одесский медуниверситет и Крымский государственный медуниверситет им. Георгиевского будут объединены в новый Национальный одесский медицинский университет.

"В Украине будет создан новый Национальный одесский медицинский университет на базе Одесского национального медуниверситета и Крымского государственного медуниверситета им. С.И. Георгиевского", - говорится в сообщении Минздрава.

В министерстве отметили, что организационные процессы не повлияют на текущий учебный процесс.

Таким образом Минздрав хочет решить конфликт с бывшим ректором Одесского медуниверситета Валерием Запорожаном, который отказывается покидать пост несмотря на увольнение. В университете сообщили, что его сторонники захватили ректорат университета, для того, чтобы "некоторое время удержать контроль с целью вытянуть все средства со счетов учебного заведения".

Минздрав обвиняет Запорожана в "систематическом ограблении университета". В частности, он потратил 220 млн грн на оборудование, которое использовалось не для обучения студентов, а для предоставления платных медицинских услуг.

Временно исполняющим обязанности ректора назначили заведующего кафедрой психологии ОНМедУ Константина Аймедова.

Однако суд приостановил действие приказа Минздрава о назначении Аймедова и.о. ректора и возобновил Запорожана в должности.