Владимир Фесенко
Зеленский и олигархи. Что изменится?
Фоззи
Черное зеркало и новые лица
Дарон Аджемоглу
Как вырвать власть из рук популистов. Урок Турции
Андрей Окара
Россия в ПАСЕ. 12 выводов для Украины и мира
Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

Минздрав обнародовал законопроект о сокращении содержания никотина в сигаретах

Вчера, 13:42
923
Цей матеріал також доступний українською

klim / pixabay

Предлагается запретить сигареты, в которых показатели содержания никотина превышают 1 мг

Министерство здравоохранения Украины обнародовало законопроект, который должен сократить содержание никотина и смол в сигаретах, а также запретить ароматизированные сигареты и урегулировать оборот электронных сигарет.

Соответствующий проект закона опубликован на сайте Минздрава.

Согласно документу предлагается запретить сигареты, в которых показатели содержания никотина, смолы и монооксида углерода в дыме одной сигареты превышают: никотина — 1,0 мг, смолы — 10 мг, монооксида углерода — 10 мг.

Проект закона также предусматривает запрет табачных изделий, на упаковке которых отсутствуют определенные действующим законодательством медицинские предупреждения и сигареты и табак для самокруток с характерным запахом и/или вкусом.

В Минздраве объяснили, что цель проекта — защита здоровья человека, особенно молодежи, и выполнения обязательств Украины в соответствии с Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табака.

Теги:   Никотин Минздрав Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

Главное

Политика

Вчера, 20:25

img
Зеленский наградил Тымчука орденом За мужество
Геополитика

Сегодня, 15:00

img
Нет торговым войнам и пластику. О чем договорились лидеры G20 в Японии
Геополитика

Сегодня, 12:12

img
США прекращают блокаду Huawei — Трамп

ТОП 3

События

Сегодня, 04:40

img
В одном из ресторанов Киева произошла массовая драка со стрельбой
9720
События

Вчера, 05:24

img
Что происходит в Станице Луганской с началом отхода войск?
7498
События

Сегодня, 01:43

img
В Одесской области в результате пожара в рекреационной зоне сгорела база отдыха
5588

Новости Одессы

img
На Ланжероне проходит фестиваль каякинга и сапбординга - с йогой на досках и "сухой" греблей (фоторепортаж)
img
На месте рекордного лесоповала в районе 13-й Фонтана началось строительство высоток (фото)
img
На Балковской в лотомаркет швырнули дымовую шашку (фото)