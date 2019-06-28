Минздрав обнародовал законопроект о сокращении содержания никотина в сигаретах Вчера, 13:42 923 Цей матеріал також доступний українською klim / pixabay Предлагается запретить сигареты, в которых показатели содержания никотина превышают 1 мг klim / pixabay

Министерство здравоохранения Украины обнародовало законопроект, который должен сократить содержание никотина и смол в сигаретах, а также запретить ароматизированные сигареты и урегулировать оборот электронных сигарет.

Соответствующий проект закона опубликован на сайте Минздрава.

Согласно документу предлагается запретить сигареты, в которых показатели содержания никотина, смолы и монооксида углерода в дыме одной сигареты превышают: никотина — 1,0 мг, смолы — 10 мг, монооксида углерода — 10 мг.

Проект закона также предусматривает запрет табачных изделий, на упаковке которых отсутствуют определенные действующим законодательством медицинские предупреждения и сигареты и табак для самокруток с характерным запахом и/или вкусом.

В Минздраве объяснили, что цель проекта — защита здоровья человека, особенно молодежи, и выполнения обязательств Украины в соответствии с Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табака.

