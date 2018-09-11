МинВОТ опубликовало спутниковые снимки Крымского титана, свидетельствующие о техногенной аварии

Министерство по делам временно оккупированных территорий опубликовало спутниковые снимки Крымского титана, на которых видны ремонтные работы на заводе.

В ведомстве отмечают, что если сравнивать снимки от 11.07.2018 и от 09.09.2018, то видно, что в указанный период на предприятии ремонтировали крышу.

По словам экспертов, это свидетельствует, что руководство завода занималось ликвидаций последствий какой-то аварии, которая могла быть спровоцирована "нарушением технологического цикла".

Ранее о том, что химические выбросы на предприятии Крымский титан возле города Армянск произошли по причине техногенной аварии заявил заместитель главы МинВОТ Юсуф Куркчи.

Напомним, в ночь на 24 августа в городе Армянск на севере оккупированного РФ Крыма появился неизвестный налет "липкой ржавчины", которым покрылись металлические предметы. Кроме того, жители жаловались на першение в горле, сыпь и общее недомогание.

Оккупационные власти заявили, что загрязнение воздуха связано с испарениями содержания кислотного накопителя, в который сбрасывают химические отходы с 1971 года.

В связи с этим из Армянска вывезли всех детей школьного и дошкольного возраста.

В то же время, по данным украинского правительства, причиной негативного влияния завода Крымский титан на окружающую среду и здоровье людей сейчас является не кислотный накопитель отходов предприятия, а выбросы в атмосферу, которые осуществляет завод.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко завил, что экологическая катастрофа в Армянске могла произойти вследствие тренировок российских военных.