Украинский МиГ-29 нанес удар по вражеской переправе в Запорожской области

12 июля, 03:13
Поделиться:
На видеозаписи зафиксировано попадание авиабомб во временную переправу (Фото: Милитарный.)

На видеозаписи зафиксировано попадание авиабомб во временную переправу (Фото: Милитарный.)

Украинские военные нанесли точечный авиаудар по временной переправе, возведенной российскими оккупантами на захваченной территории Запорожской области. Вероятно, удар совершил истребитель МиГ-29.

Об этом сообщает Militarnyi.

Вероятно, удар совершил истребитель МиГ-29, оснащенный двумя высокоточными американскими авиабомбами GBU-62 с комплектами JDAM-ER.

Удар стал возможным благодаря успешному уничтожению систем противовоздушной обороны противника, в частности ЗРК Бук, силами Сил обороны Украины.

Реклама

На видеозаписи зафиксировано попадание авиабомб во временную переправу, которую россияне построили на месте разрушенного автомобильного моста. Объект имел ключевое логистическое значение для врага: это был единственный участок асфальтированной дороги, которая обеспечивала подразделения оккупационных войск в районе Каменского, где с конца июня продолжается активизация боевых действий.

По данным из открытых источников, за три недели боев оккупанты смогли частично вытеснить украинские силы за реку Янчекрак и захватить часть села Каменское, а также соседние населенные пункты Степное и Лобковое.

JDAM-ER
JDAM (Joint Direct Attack Munition) — американский комплект, превращающий обычные авиационные бомбы в высокоточные управляемые боеприпасы с GPS-навигацией. Версия JDAM-ER дополнена раскладными крыльями, которые позволяют планирование бомбы к цели на расстоянии до 72,4 км при запуске с большой высоты.

Потери армии РФ
По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла ориентировочно 1 031 620 военных.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) МиГ-29 Запорожская область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies