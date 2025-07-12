Украинский МиГ-29 нанес удар по вражеской переправе в Запорожской области
На видеозаписи зафиксировано попадание авиабомб во временную переправу (Фото: Милитарный.)
Украинские военные нанесли точечный авиаудар по временной переправе, возведенной российскими оккупантами на захваченной территории Запорожской области. Вероятно, удар совершил истребитель МиГ-29.
Об этом сообщает Militarnyi.
Вероятно, удар совершил истребитель МиГ-29, оснащенный двумя высокоточными американскими авиабомбами GBU-62 с комплектами JDAM-ER.
Удар стал возможным благодаря успешному уничтожению систем противовоздушной обороны противника, в частности ЗРК Бук, силами Сил обороны Украины.
На видеозаписи зафиксировано попадание авиабомб во временную переправу, которую россияне построили на месте разрушенного автомобильного моста. Объект имел ключевое логистическое значение для врага: это был единственный участок асфальтированной дороги, которая обеспечивала подразделения оккупационных войск в районе Каменского, где с конца июня продолжается активизация боевых действий.
По данным из открытых источников, за три недели боев оккупанты смогли частично вытеснить украинские силы за реку Янчекрак и захватить часть села Каменское, а также соседние населенные пункты Степное и Лобковое.
JDAM-ER
JDAM (Joint Direct Attack Munition) — американский комплект, превращающий обычные авиационные бомбы в высокоточные управляемые боеприпасы с GPS-навигацией. Версия JDAM-ER дополнена раскладными крыльями, которые позволяют планирование бомбы к цели на расстоянии до 72,4 км при запуске с большой высоты.
Потери армии РФ
По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла ориентировочно 1 031 620 военных.