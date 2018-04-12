МИД Украины анонсировал безвиз с Уругваем и Перу

В ближайшее время будет формализована договоренность по безвизу с Уругваем и Перу

Директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев заявил о достижении договоренностей о безвизовом режиме с Уругваем и Перу.

Об этом дипломат заявил в комментарии Европейской правде.

По его словам, формально данный документ еще не подписан, но уже согласован с руководителем миграционной службы, руководством МИД, а также с парламентом Уругвая.

"После согласования необходимых формальностей для подписания и вступления в силу соответствующего двустороннего соглашения, Уругвай станет еще одной страной, куда граждане Украины смогут путешествовать без виз", - пояснил он.

Погорельцев добавил, что в ближайшее время будет формализована договоренность по безвизу с Перу. Сейчас эта страна в одностороннем порядке ввела безвиз для украинцев, путешествующих с целью туризма, но не для других категорий.

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