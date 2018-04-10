Меркель: Перемирие на Донбассе не соблюдается

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Петр Порошенко провел переговоры с Ангелой Меркель
Фото: пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко провел переговоры с Ангелой Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что перемирие на Донбассе не соблюдается.

Об этом канцлер заявила во время пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине.

"Перемирие не соблюдается, к сожалению. Германия продолжит помогать Украине", - цитирует Меркель пресс-служба президента Украины.

В свою очередь, Порошенко отметил, что российские боевики и солдаты в 10 раз чаще открывают огонь, чем украинские военнослужащие.

Во время переговоров стороны также обсудили вопрос продления санкций против России.

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С полуночи, 30 марта, на Донбассе началось "пасхальное перемирие". Однако боевики сразу же нарушили режим прекращения огня. В результате огня боевиков двое украинских военных были ранены, еще один - получил боевую травму.

Договоренность о начале перемирия была достигнута Трехсторонней контактной группой при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Новый договор включает:

  • применение дисциплинарных мер в случаях нарушений режима прекращения огня;
  • отказ от наступательных действий и разведывательных операций;
  • неприменения огня, включая ответный огонь;
  • запрет на размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах, объекты инфраструктуры.

Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что пасхальное перемирие длилось всего 10 минут. В период с 30 марта по 2 апреля 2018 года со стороны НВФ ОРДЛО/РФ зафиксирован 101 обстрел, из них 93 - прицельные.

 

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