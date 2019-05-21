Массовые репрессии в Крыму: Мемориал признал политзаключенными 24 крымскотатарских активистов Вчера, 15:57 192 Цей матеріал також доступний українською Крымская солидарность Крымская солидарность

Российский правозащитный центр Мемориал признал политзаключенными 24-х крымскотатарских активистов, которые были задержаны в конце марта в оккупированном Крыму.

В заявлении правозащитников говорится, что задержание и арест крымских татар по безосновательному обвинению в участии в организации Хизб ут-Тахрир является подавлением общественной солидарности и гражданской активности на полуострове.

«В этот раз репрессии направлены не просто против мирных мусульман, не просто против крымских татар, но против мирного общественного сопротивления политическим репрессиям Кремля в Крыму», — говорится в сообщении.

«Люди, оказывавшие жертвам информационную поддержку, организовывавшие передачи узникам и помощь их семьям, регулярно посещавшие суды по политическим делам, сами оказались за решеткой», — заявили в центре.

Мемориал потребовал немедленного освобождения задержанных крымскотатарских активистов и прекращения их уголовного преследования.

Напомним, что 27 марта российские силовики пришли с обысками к семьям крымских татар на оккупированном РФ полуострове.

Силовики задержали 24 общественных активистов по подозрению в причастности к Хизб ут-Тахрир. Крымчанам грозят десятки лет лишения свободы в колониях строгого режима.

По словам активистов, за пять лет оккупации Крыма это самый массовый прецедент нарушения прав человека со стороны РФ.