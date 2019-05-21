Массовые репрессии в Крыму: Мемориал признал политзаключенными 24 крымскотатарских активистов
Российский правозащитный центр Мемориал
признал политзаключенными 24-х крымскотатарских активистов, которые были
задержаны в конце марта в оккупированном Крыму.
В заявлении правозащитников говорится, что задержание
и арест крымских татар по безосновательному обвинению в участии в организации
Хизб ут-Тахрир является подавлением общественной солидарности
и гражданской активности на полуострове.
«В этот раз репрессии направлены
не просто против мирных мусульман, не просто против крымских татар,
но против мирного общественного сопротивления политическим репрессиям
Кремля в Крыму», — говорится в сообщении.
«Люди, оказывавшие жертвам информационную
поддержку, организовывавшие передачи узникам и помощь их семьям,
регулярно посещавшие суды по политическим делам, сами оказались
за решеткой», — заявили в центре.
Мемориал потребовал немедленного освобождения задержанных крымскотатарских активистов и прекращения их уголовного преследования.
Напомним, что 27 марта российские силовики пришли с обысками к семьям крымских татар на оккупированном РФ полуострове.
Силовики задержали 24 общественных активистов по подозрению в причастности к Хизб ут-Тахрир. Крымчанам грозят десятки
лет лишения свободы в колониях строгого режима.
По словам активистов, за пять лет оккупации
Крыма это самый массовый прецедент нарушения прав человека со стороны РФ.