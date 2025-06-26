Суд продлил арест военному, которого подозревают в жестоком обращении с украинцами в плену

Его подозревают в жестоком обращении с украинскими военнопленными во время содержания в колонии на временно оккупированной территории, сообщает Суспільне из зала суда.

Бобилев свою вину не признает. Он утверждает, что не совершал противоправных действий, не сотрудничал с российскими оккупантами и считает содержание под стражей необоснованным. По словам подозреваемого, показания потерпевших имеют личную подоплеку. Потерпевшие на заседание не явились.

Бобылев сообщил, что служил по контракту как водитель и, в случае оправдания, планирует продолжить службу в 35-й бригаде 137 батальона.

Прокурор Дмитрий Марцын настаивал на продлении ареста, отметив, что среди рисков — возможный выезд Бобылева за границу, поскольку его сестра проживает за пределами Украины. По данным следствия, сам подозреваемый ранее высказывал намерения выехать к ней после завершения службы.

Адвокат Роман Брацило просил провести заседание в закрытом режиме, аргументируя это защитой чести и достоинства подзащитного. Прокурор возразил, и суд постановил проводить слушания открыто.

Если вина будет доказана, Бобылеву грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, Бобылев попал в российский плен 24 февраля 2022 года вблизи Чаплинки в Херсонской области. С июля 2022-го по июнь 2024-го его удерживали в бывшей Калининской исправительной колонии в оккупированной Горловке Донецкой области, где также находились другие украинские военные, правоохранители и гражданские. Контроль над колонией осуществляли представители так называемой «ДНР».

Следствие считает, что Бобилев демонстрировал лояльность к администрации колонии и лично участвовал в избиениях украинских пленных. Ему инкриминируют четыре эпизода насилия в отношении пяти человек в период с сентября 2023 по январь 2024 года.

Бобылева вернули из плена в июле 2024-го, однако впоследствии задержали. С тех пор он находится под стражей.