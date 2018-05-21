Львовяне заблокировали движение электрички

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В конце концов железная дорога добавила еще шесть вагонов
Фото: Стражи 1

В конце концов железная дорога добавила еще шесть вагонов

Во Львовской области по возвращению с работы местные жители заблокировали движение электропоезда на станции Скнилов, следовавшего в Самбор.

Об этом сообщает Варта 1.

Около 18:15 начался протест после того, как люди не уместились в предоставленные четыре вагона. Пассажиры потребовали дополнительных вагонов.

В конце концов железнодорожники сцепили электропоезд с шестью вагонами вместе с поездом на четыре вагона. Движение восстановили, поезд отправился по маршруту.

В регионе произошло сокращение рейсов электричек из-за открытия Бескидского тоннеля.

Ожидается, что новый Бескидский тоннель будет сдан в эксплуатацию до конца мая.

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