Львовяне заблокировали движение электрички

Во Львовской области по возвращению с работы местные жители заблокировали движение электропоезда на станции Скнилов, следовавшего в Самбор.
Об этом сообщает Варта 1.
Около 18:15 начался протест после того, как люди не уместились в предоставленные четыре вагона. Пассажиры потребовали дополнительных вагонов.
В конце концов железнодорожники сцепили электропоезд с шестью вагонами вместе с поездом на четыре вагона. Движение восстановили, поезд отправился по маршруту.
В регионе произошло сокращение рейсов электричек из-за открытия Бескидского тоннеля.
Ожидается, что новый Бескидский тоннель будет сдан в эксплуатацию до конца мая.
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