В новом выпуске проекта OK TALK с Александром Комаровым городской голова Львова Андрей Садовой рассказал о том, что за 19 лет город с туристическим потенциалом трансформируется в стратегический логистический центр Восточной Европы, IT-кластер и пример для других общин. Среди приоритетов — поддержка ВСУ, образование, индустриальные парки, проекты милитарной экономики и создание уникальной экосистемы Unbroken для реабилитации пострадавших от войны.

По словам Садового, еще в 2008 году Львов определил два ключевых приоритета: туризм и ИТ.

«ИТ — это очень большие заработные платы. Туризм — это популяризация и узнаваемость, а вместе — десятки тысяч новых рабочих мест. Все это дало большой старт для развития города», — пояснил Андрей Садовой.

Благодаря европейским инвестициям Львов станет крупным транспортным хабом Восточной Европы. В этом году Евросоюз выделил 76 миллионов евро на первую ветку изменения железнодорожной евроколеи от границы до Львова, а правительство Великобритании финансирует исследования относительно потенциала города как транспортного центра. Это открывает перспективы для сообщения Балтика-Черное море и формирования транспортных коридоров, идущих во Львов из Варшавы, Кракова, Будапешта и других городов. Мэр отметил, что такие крупные инфраструктурные проекты могут привлечь от 4 до 10 миллиардов евро инвестиций, значительно капитализируя стоимость недвижимости и толкая развитие региона.

С началом полномасштабной войны Львов сформировал семь ключевых приоритетов. Андрей Садовый подтвердил, что город выделяет более миллиарда гривен ежегодно на прямую помощь ВСУ. Мэр уточнил, что Львов помогает подразделениям, где есть львовяне, а поддержка охватывает все виды войск — от военно-морских сил и авиации до сухопутных войск и десантников.

Также город уделяет значительное внимание восстановлению и реабилитации военных. Львов стал центром формирования уникальной экосистемы Unbroken — целостной организации восстановления и поддержки людей, пострадавших от войны. Центральным элементом является Первое медицинское объединение, где оказывается первая помощь раненым. Во Львове с нуля выстроили комплекс для протезирования. Также реанимируется протезный завод, который не работал последние 10 лет.

Городской голова также рассказал об открытии центра для людей, переживших пытки в российском плену, а также муниципального тира «Стрільниці», где ветераны и горожане могут пострелять.

Параллельно активно развивается экономика: город выстраивает индустриальные парки, инвестирует в производство и предоставляет гранты на милитарные предприятия. Львов активно привлекает международную грантовую помощь и сотрудничает с городами-побратимами. Андрей Садовой привел примеры успешного сотрудничества: Вильнюс предоставил 700 тыс. евро, а впоследствии правительство Литвы присоединилось с 5,6 млн евро. Фрайбург выделил 2 млн евро, и сейчас совместно с ним старую котельную перестраивают в большой арт-центр для ветеранов. Варшава предоставила 2 млн злотых. Значительную помощь Львов получает от правительств Германии, Тайваня и Франции.

Справочно:

YouTube-канал OK TALK — авторская передача президента Киевстар Александра Комарова, в которой он ведет беседы со звездными гостями, бизнесменами и инфлюенсерами. Сейчас доступны уже 35 выпусков, среди них — интервью с такими известными украинцами, как Сергей Жадан, Тарас Чмут, Ольга Харлан, Михаил Федоров, Олег Гороховский, Василий Даниляк, Сергей Фурса, Даниил Гетманцев и Евгений Нищук.