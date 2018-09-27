Летний сезон-2018. Как его провели украинцы

Наиболее популярными направлениями среди украинцев во время летнего сезона были Турция и Египет

Этим летом за рубежом отдохнули 1,5 млн украинцев в период с марта по сентябрь. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра развития туризма совместно с онлайн-сервисом поиска туров TripSee.сom. Количество украинских туристов, которые отдыхали в других странах в летний период этого года, увеличилось на 20-25% по сравнению с 2016-2017 годами.

Количество чартерных рейсов выросло на 20-30% в зависимости от направления, сообщил директор Центра развития Украины Владимир Царук. По его словам, открылись новые чартерные рейсы в Италию, Грецию, также произошло увеличение рейсов и автобусных перевозок в Болгарию. На рынке внутреннего туризма тоже наблюдаются положительные тенденции, добавил он.

"Удачный сезон был для выездного туризма, который на 20-30% возрос. Внутренний рынок также был активен. Приезжали даже иностранные туристы, но государство не делает продвижения для них", - сказал Царук.

Где и за сколько отдыхали украинцы

Наиболее популярными направлениями среди украинских туристов во время летнего сезона были Турция и Египет. Согласно исследованию, в пиковые даты из Киева ежедневно вылетали 30-35 чартерных рейсов.

В пиковые даты из Киева ежедневно вылетали 30-35 чартерных рейсов

В Турции отдохнули 850 тыс. украинцев, в Египте - не менее 500 тыс. Далее по популярности идут Черногория, Испания, Греция. Как рассказала директор онлайн-сервиса по бронированию туров TripSee.com Юлия Челикпазу, ценовые предложения были довольно лояльными.

"У нас был случай, когда турпакет в Испанию стоил 135 евро на человека. Пятизвездочный отель в Египте - от 840 до 1000 долларов ", - рассказала Челикпазу.

Негативные тенденции этого лета

Одновременно с положительной динамикой на туристическом рынке наблюдались и негативные тенденции, отметил глава Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха. Прежде всего речь идет о задержках рейсов.

Этим летом было несколько громких скандалов. Туристы вынуждены были ждать вылетов сутками в аэропортах. Причины, добавил Голубаха, в отмене лицензирования для туристических агентств. Туроператорам удается заказывать большое количество рейсов, которые потом якобы оптимизируются, переносятся или отменяются, добавил он.

Государство не проводит промоции для иностранных туристов, которые охотно бы приехали в Украину

Анализ договоров на туристические услуги с туроператорами и туристическими агентствами показал, что существуют обязательства для компенсации материальных и моральных затрат, которые туроператоры и турагенты переводят на перевозчиков, рассказала адвокат Алла Цимановська.

По ее словам, это противоречит законодательству, в частности закону О туризме, поскольку туроператор несет полную ответственность перед туристами за невыполнение условий договора о предоставлении туристических услуг. Суды в таких случаях, добавила она, становятся на сторону туристов.

Компенсировать эти расходы туристу могут только после вынесения судебного решения. Но и это не является гарантией, добавила адвокат, так как все зависит от того, как работают исполнительные службы.

На днях правительство разрешило Министерству экономического развития и торговли проводить плановые проверки туристических операторов на соблюдение лицензионных условий до конца 2018 года.