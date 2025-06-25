Обвиняют в «совершении теракта». В России за полгода осудили почти 200 украинских военных, которые воевали в Курской области

Второй Западный окружной военный суд в России за последние полгода незаконно осудил 184 украинских военнопленных, попавших в плен во время Курской операции . Об этом свидетельствуют подсчеты российского издания Медиазона .

Всем украинским военным инкриминируют одну и ту же статью Уголовного кодекса РФ — «совершение теракта группой людей с тяжкими последствиями».

С ноября 2024 года в российские суды поступило 159 дел, в которых подсудимыми являются 267 человек. Как отмечает российское издание, Главная военная прокуратура РФ почти ежедневно сообщает о новых приговорах по подобным уголовным производствам.

Одним из примеров является дело младшего лейтенанта ВСУ Евгения Гоча. По версии российского следствия, он 8 октября 2024 года якобы занял огневую позицию вблизи населенного пункта Ольговка, препятствовал эвакуации гражданского населения и «запугивал» людей тем, что носил и применял оружие. На этом основании суд признал его виновным в «совершении теракта».

9 июня в России суд вынес приговор двум украинским военным. Их приговорили к 24 и 26 годам заключения по сфальсифицированному обвинению в убийстве гражданских на временно оккупированной территории Донецкой области.