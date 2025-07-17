Об этом заявил начальник Купянской ГВА Андрея Беседина в эфире телемарафона Єдині новини.

«В целом 95% города Купянск разрушено или повреждено. Все держим. Есть энергоснабжение там, где это возможно сделать. Есть газоснабжение. К сожалению, попаданием управляемой авиационной бомбы поврежден водопровод», — сообщил Беседин.

По его словам, восстановление требует привлечения тяжелой специализированной техники, но сделать это невозможно.

«Поэтому ждем более безопасного времени, когда это возможно будет сделать. Сразу быстро все починим, нормализуем водоснабжение. На сегодня город Купянск без воды, но опять же восстановлены работы, не только водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения». — добавил он.

Он также объяснил, что данные операции пока невозможно осуществить, потому что российские дроны на оптоволокне фактически караулят на обочинах и любая машина, которая появляется на пути, сразу становится мишенью россиян.

10 июня глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что в связи с ситуацией с безопасностью в Купянском районе расширили зону эвакуации гражданского населения.

24 мая глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин заявил, что 90% Купянска уже уничтожено. Он отмечал, что ситуация в громаде «не просто сложная, а критическая». В частности из-за того, что россияне атакуют Купянск и громаду КАБами, артиллерией, РСЗО и FPV-дронами на оптоволокне.