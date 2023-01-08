«Секретное оружие». В СБУ показали, как пара кроликов «выманила» россиян под огонь украинского снайпера — видео 8 января, 11:39 Украинские кролики помогли вывести оккупантов под огонь снайпера СБУ (Фото:СБУ)

Служба безопасности обнародовала видео успешной работы снайпера по российским оккупантам. Ликвидировать цель украинским защитникам помогли «боевые кролики».

«При отработке вражеских позиций на передовой боевые кролики, натренированные в секретных лабораториях украинской спецслужбы, выманили на себя группу россиян. Ее прицельным огнем поразила снайперская группа ЦСО А СБУ», — прокомментировали в службе безопасности.

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Отмечается, что двое оккупантов были уничтожены.

«Цель отработана, сводная группа вернулась на базу без потерь», — добавили в СБУ.