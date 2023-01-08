«Секретное оружие». В СБУ показали, как пара кроликов «выманила» россиян под огонь украинского снайпера — видео
Украинские кролики помогли вывести оккупантов под огонь снайпера СБУ (Фото:СБУ)
Служба безопасности обнародовала видео успешной работы снайпера по российским оккупантам. Ликвидировать цель украинским защитникам помогли «боевые кролики».
«При отработке вражеских позиций на передовой боевые кролики, натренированные в секретных лабораториях украинской спецслужбы, выманили на себя группу россиян. Ее прицельным огнем поразила снайперская группа ЦСО А СБУ», — прокомментировали в службе безопасности.
Отмечается, что двое оккупантов были уничтожены.
«Цель отработана, сводная группа вернулась на базу без потерь», — добавили в СБУ.