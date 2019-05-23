СБУ разоблачила банду, которая выбивала у предпринимателей несуществующие долги Сегодня, 11:24 1324 Цей матеріал також доступний українською СБУ Рэкетиры угрожали своим жертвам физическим насилием СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила во Львовской области организованную преступную группу, которая специализировалась на вымогательстве.

Как сообщили в спецслужбе, ее члены занимались выбиванием у предпринимателей несуществующих долгов.

Для этого злоумышленники использовали угрозы физического насилия и другие психологические приемы.

В частности, оперативники СБУ задокументировали факт вымогательства у одного из коммерсантов $3,7 тысяч.

В отношении рэкетиров начато уголовное производство по ч. 3 ст. 189 УК Украины (от 5 до 10 лет).