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СБУ разоблачила банду, которая выбивала у предпринимателей несуществующие долги

Сегодня, 11:24
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СБУ разоблачила банду, которая выбивала у предпринимателей несуществующие долги - фото

СБУ

Рэкетиры угрожали своим жертвам физическим насилием

Служба безопасности Украины разоблачила во Львовской области организованную преступную группу, которая специализировалась на вымогательстве.

Как сообщили в спецслужбе, ее члены занимались выбиванием у предпринимателей несуществующих долгов.

Для этого злоумышленники использовали угрозы физического насилия и другие психологические приемы.

В частности, оперативники СБУ задокументировали факт вымогательства у одного из коммерсантов $3,7 тысяч.

В отношении рэкетиров начато уголовное производство по ч. 3 ст. 189 УК Украины (от 5 до 10 лет).

Теги:   Рэкет Львовская область

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