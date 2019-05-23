СБУ разоблачила банду, которая выбивала у предпринимателей несуществующие долги
Сегодня, 11:24
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Служба
безопасности Украины разоблачила во Львовской области организованную преступную
группу, которая специализировалась на вымогательстве.
Как сообщили в спецслужбе, ее члены занимались выбиванием у предпринимателей несуществующих
долгов.
Для этого
злоумышленники использовали угрозы физического насилия и другие психологические
приемы.
В частности,
оперативники СБУ задокументировали факт вымогательства у одного из коммерсантов
$3,7 тысяч.
В отношении
рэкетиров начато уголовное производство по ч. 3 ст. 189 УК Украины (от 5 до 10
лет).