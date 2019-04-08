КПВВ Гнутово не будет работать до 9 апреля Сегодня, 06:38 511 Цей матеріал також доступний українською Операция объединенных сил / Joint Forces Operation КПВВ должно было открыться 7 апреля Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

Пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) сообщила, что контрольный пункт въезда-выезда Гнутово не будет работать до 9

Это связано с тем, что ремонтные работы на КПВВ продлены.

"За короткий промежуток времени удалось заменить дорожное покрытие на территории КПВВ и в непосредственной близости от него, обустроены укрытия для гражданского населения и работников контрольных служб. Продолжаются работы по установке контрольных модулей, павильонов, других удобств для граждан и их подключению к соответствующим коммуникациям", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на Донбассе временно закроют контрольный пункт въезда-выезда Гнутово из-за реконструкции.

Реконструкция должна была закончится 7 апреля.