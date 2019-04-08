Александр Мотыль
Как Порошенко может выиграть, а Зеленский – проиграть
Мария Прус
10 фактов о дебатах. Как это происходит в США
Ярослава Гресь
Город, в котором все по фэн-шуй. Восемь историй о Гонконге
Питер Дикинсон
Украина переживет Зеленского
Спецтема: Выборы президента Украины

КПВВ Гнутово не будет работать до 9 апреля

Сегодня, 06:38
511
Цей матеріал також доступний українською
КПВВ Гнутово не будет работать до 9 апреля - фото

Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

КПВВ должно было открыться 7 апреля

Пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) сообщила, что контрольный пункт въезда-выезда Гнутово не будет работать до 9

Это связано с тем, что ремонтные работы на КПВВ продлены.

"За короткий промежуток времени удалось заменить дорожное покрытие на территории КПВВ и в непосредственной близости от него, обустроены укрытия для гражданского населения и работников контрольных служб. Продолжаются работы по установке контрольных модулей, павильонов, других удобств для граждан и их подключению к соответствующим коммуникациям", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на Донбассе временно закроют контрольный пункт въезда-выезда Гнутово из-за реконструкции.

Реконструкция должна была закончится 7 апреля.

Теги:   Донбасс КПВВ Гнутово

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

Политика

Сегодня, 20:34

img
Из Facebook исчезла страница клиники, в которой Зеленский сдавал анализы
Политика

Сегодня, 14:01

img
Времени мало. Как проходит подготовка ко второму туру президентских выборов
Политика

Сегодня, 14:00

img
Степанов отказался покидать пост главы Одесской ОГА и считает указ президента незаконным

ТОП 3

События

Сегодня, 10:30

img
Оцениваем реальные дела: митрополит Епифаний ответил на заявление штаба Зеленского о ПЦУ
14091
События

Вчера, 18:06

img
Киевлянин обратился к Зеленскому с гранатометом в руках - фото, видео
12364
Политика

Вчера, 08:35

img
Что может помочь Порошенко. Лучшие материалы недели по версии главреда NV.ua
8629