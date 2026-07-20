Только с начала 2026 года теневой рынок вырос с 17,6% до 19,8%, а объем нелегальных сигарет в Украине превысил 5 млрд штук. Из-за этого бюджет ежегодно теряет 33 млрд грн — это ресурсы, которые могли бы быть направлены на поддержку страны во время войны.

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Опыт предыдущих премий показал: профессиональное освещение проблемы в СМИ побуждает правоохранительные органы и общество к активной борьбе с этим явлением.

«За время полномасштабной войны Украина уже недополучила более 90 млрд грн налоговых поступлений из-за нелегальной торговли табачными изделиями. В условиях войны это не просто экономическая проблема, а вопрос ресурсов для государства и его обороноспособности. Поэтому обращаюсь к журналистам: ваши материалы вызывают общественный резонанс, привлекают внимание к проблеме и стимулируют конкретные действия. Мы приветствуем освещение этой темы в любом формате», — отметила генеральная директор Ассоциации «Укртютюн» Наталия Фесюн.

Среди партнеров конкурса — информагентство Интерфакс-Украина, издание NV, деловое медиа Mind, Европейская бизнес-ассоциация (European Business Association, EBA) и инициатива «Ні контрабанді!».

Условия участия и призовой фонд

К участию приглашаются радио- и тележурналисты, авторы онлайн-медиа и печатных изданий, а также независимые создатели цифрового контента, авторы подкастов и других форматов.

На конкурс принимаются материалы, созданные и опубликованные с 14 июля по 30 сентября 2026 года включительно.

Призовой фонд:

1-е место — 70 000 грн

2-е место — 40 000 грн

3-е место — 30 000 грн

Дополнительные награды от жюри — по 20 000 грн

Все участники, чьи работы были приняты к участию в конкурсе в соответствии с правилами, получат гарантированную премию за участие в размере 2 500 грн.

Подробнее ознакомиться с условиями конкурса и отзывами победителей прошлых лет можно на официальном сайте.

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Заявки принимаются на электронную почту.