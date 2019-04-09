Конференция по IT праву Сегодня, 10:14 257 PR Цей матеріал також доступний українською Conference on it law В Hilton Kyiv состоится конференции по IT праву Conference on it law

Ассоциация юристов Украины (АПУ) совместно с Международной ассоциацией юристов (IBA) приглашают вас принять участие в Конференции по ITправу.

Дата: 12 апреля 2019 г.

Место проведения: Hilton Kyiv, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 30.

В фокусе Конференции:

- Правовые вызовы новых технологий

- Конфиденциальность vs бизнес

- Кибербезопасность

- Комплаенс

- Единый цифровой рынок

- IP в эпоху цифровых технологий

- FinTech

* Организаторы оставляют за собой право изменять программу и состав докладчиков. Следите за обновлениями.

Рабочий язык конференции английский, однако мы предусмотрели перевод (английский / украинский).

С подробной программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке: https://uba.ua/ukr/events/3025/

РЕГИСТРАЦИЯ здесь: https://uba.ua/ukr/events/3025/registration/

За дополнительной информацией по мероприятию обращайтесь, пожалуйста, в Секретариат АЮУ по тел .: +380 (44) 492-88-48,

e-mail: forum@uba.ua.

Контактное лицо - Виктория Доценко.