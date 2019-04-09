Конференция по IT праву
Ассоциация юристов Украины (АПУ) совместно с Международной ассоциацией юристов (IBA) приглашают вас принять участие в Конференции по ITправу.
Дата: 12 апреля 2019 г.
Место проведения: Hilton Kyiv, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 30.
В фокусе Конференции:
- Правовые вызовы новых технологий
- Конфиденциальность vs бизнес
- Кибербезопасность
- Комплаенс
- Единый цифровой рынок
- IP в эпоху цифровых технологий
- FinTech
* Организаторы оставляют за собой право изменять программу и состав докладчиков. Следите за обновлениями.
Рабочий язык конференции английский, однако мы предусмотрели перевод (английский / украинский).
С подробной программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке: https://uba.ua/ukr/events/3025/
РЕГИСТРАЦИЯ здесь: https://uba.ua/ukr/events/3025/registration/
За
дополнительной информацией по мероприятию обращайтесь, пожалуйста, в
Секретариат АЮУ по тел .: +380 (44) 492-88-48,
e-mail: forum@uba.ua.
Контактное лицо - Виктория Доценко.