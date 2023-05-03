В Херсоне на выходные вводят круглосуточный коменданский час 3 мая, 11:39 Херсон (Фото:Радио Свобода)

В Херсоне с 20:00 5 мая до 6:00 8 мая объявили продленный комендантский час. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Город будет закрыт на въезд и выезд. Находиться на улицах в это время будет запрещено. Продукин призывает заблаговременно решить свои дела и сделать необходимые запасы продуктов и медикаментов.

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Точную причину объявления удлиненного коменданского часа глава ОВА не раскрывает. В то же время отмечает, что такие временные ограничения необходимы для того, чтобы правоохранители могли выполнить свою работу и не подвергнуть жителей опасности.

Россияне ежедневно обстреливают Херсонскую область. Как сообщает Продукин, за сутки, 2 мая, в результате российских атак в Херсонской области погибли четыре человека, еще семеро, среди которых 17-летний подросток, получили ранения. Российские захватчики 106 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсона, выпустив 385 снарядов. Вражеские удары пришлись на жилые кварталы населенных пунктов области.

Стреляют из разных видов вооружения. В частности, враг гонит по территории области с артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков, минометов, беспилотников и авиации.