Команда НВ отпраздновала свой пятилетний юбилей Сегодня, 10:46 Цей матеріал також доступний українською фото НВ За 5 лет НВ удалось стать одним из самых влиятельных изданий и завоевать доверие читателя фото НВ

За это время редакция выпустила 240 номеров еженедельника, на страницах которого опубликовала около 600 интервью с известными и влиятельными личностями, более 800 авторских колонок лидеров мнений, а также ряд резонансных журналистских расследований и злободневных материалов.

За 5 лет НВ превратился в медиахолдинг, включающий, кроме журнала, информационно-новостной сайт nv.ua с месячной аудиторией более 5 млн человек, Радио НВ и ряд амбициозных проектов и мероприятий.

Символично, что в этом году празднование дня рождения НВ совпало с профессиональным праздником — Днем журналиста.

Главный редактор Виталий Сыч поблагодарил всю команду, создающую бренд НВ, за профессионализм и качественную работу, поздравил коллег с пятилетним юбилеем. К его пожеланиям присоединился гендиректор инвесткомпании Dragon Capital и владелец компании Медиа-ДК Томаш Фиала.

Фото: Наши партнеры

И какой же день рождения без гостей! Поздравить лично любимое издание пришли известные политики, успешные бизнесмены и знаменитые деятели культуры. Среди них были лидер группы Океан Ельзи, лидер партии Голос Святослав Вакарчук, владелец и СЕО компании «Перша приватна броварня» Андрей Мацола, народные депутаты Мустафа Найем, Сергей Лещенко, Светлана Залищук, бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина, совладелец сети магазинов Good Wine Дмитрий Крымский, Предправления Ощадбанка Андрей Пышный, коммерческий директор MAN Украина Александр Остапович, крупный медиа-менеджер Борис Ложкин, Егор Соболев, Надежда Шаломова, соучредитель известных ресторанных проектов и владелец пивного бренда Varvar Алексей Гавриш, Сергей Фурса, предправления Procredit Bank Виктор Пономаренко, ведущая Елена Фроляк, управляющий партнер юридической фирмы AEQUO Денис Лысенко, глава исполнительного совета фармацевтической компаний Дарница Дмитрий Шимкив, а также друзья и партнеры журнала НВ.

День Рождения НВ 6 июня команда НВ отпраздновала свой пятилетний юбилей

Поддержали и добавили ярких красок празднованию дня рождения НВ партнеры: MAN Украина (МАН Трак энд Бас Юкрейн), LG Ukraine, легендарный виски Jack Daniel’s, Вина Гулиевых, дважды мировой рекордсмен по приготовлению самых длинных шашлыков кейтеринг JUMBO GRILL, домашнее мороженое УМКА, IQOS, PepsiСo, ППБ, WineTime.

Создать настоящую атмосферу диско помогли кавер-бэнд «Не говори маме» и Денис Жгарев, который блестяще отыграл итало-диско сет из своей коллекции пластинок. В конце вечера все гости получили эксклюзивный подарок — пиво Revolution НВ, которое было сварено командой Varvar Brew по рецептуре, разработанной специально для юбилея НВ.