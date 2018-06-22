Кольченко разрешили увидеться с матерью

Кольченко отказался общаться с региональным омбудсменом и потребовал встречи с украинским

Незаконно осужденному Россией украинскому политзаключенному Александру Кольченко, которого содержат в российской колонии в Челябинской области, разрешили длительное свидание с матерью. Оно запланировано на 28-30 июля.

Об этом сообщает в Facebook российский правозащитник Николай Щур со ссылкой на разговор с адвокатом Кольченко, который 22 июня посетил украинского узника.

Адвокат также рассказал, что сейчас Кольченко начали передавать много писем, в том числе на украинском и других языках - раньше такого не делали.

Кроме того, стало известно, что после прекращения голодовки он немного набрал вес и сейчас весит 62 кг. В колонии снимают на камеру каждое кормление Кольченко после того, как он вышел из голодовки по состоянию здоровья.

По словам адвоката, 18 июня украинца вызвали к начальнику колонии, где его ждали до десяти человек, включая регионального омбудсмена и представителей Общественной наблюдательной комиссии - российской организации, которая контролирует соблюдение прав человека в местах принудительного содержания.

"Разговор с ними у Саши был коротким: они поинтересовались его здоровьем, Саша ответил и от дальнейшего общения с ними отказался: "Хочу встретиться с УПЧ [уполномеченным по правам человека] Украины", - пишет Щур.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова уже около недели находится в России, однако ее не допустили еще ни к одному из украинских политзаключенных и даже не предоставляют информации об их состоянии.

31 мая Кольченко объявил голодовку с требованием освободить Олега Сенцова, однако 7 июня прекратил ее из-за ухудшения состояния здоровья.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко на 10, а Сенцова - на 20 лет лишения свободы. Международное сообщество требует освобождения обоих, как и остальных украинских политических узников.