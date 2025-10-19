На языке Конфуция. Как в Киеве 70 лет назад возникла первая и единственная китайская школа

Учительница Антонина Бровченко и ученица 4-А класса Тамара Широких на уроке китайского языка в Киевской школе-интернате № 1, август 1959 года (Фото: Ирина Пап)

По какому случаю советская власть дала добро на открытие в украинской столице школы с углубленным изучением китайского языка и как политические проблемы в отношениях с Пекином влияли на заведение.

«Все 14 школ с углубленным изучением китайского по всему Союзу пользовались учебниками наших первых учителей Николая Литовченко и Фриды Зингер, их признали лучшими, — рассказывает Надежда Олимпиева, бывшая учительница Киевской школы-интерната № 1. — На семинары так же чаще всего съезжались к нам».

Литовченко родился и вырос в Харбине в семье инженера Восточно-Китайской железной дороги. Поэтому свободно владел мандаринским, знал японский. Зингер просто была талантливой лингвисткой, которая стажировалась в Пекине.