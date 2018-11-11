11 ноября 2018, воскресенье

Киевский фуникулер временно приостановил работу

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Причиной остановки стала техническая неисправность

Причиной остановки стала техническая неисправность

В Киеве временно остановили работу фуникулера.

Об этом сообщает пресс-служба КП Киевпастранс.

"Пассажиры! С 14:30 временно приостановлено движение фуникулера. Наши специалисты уже на месте и работают над устранением технических неисправностей. Учитывайте это, пожалуйста, при планировании поездок", - говорится в сообщении.

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