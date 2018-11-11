Киевский фуникулер временно приостановил работу

В Киеве временно остановили работу фуникулера.
Об этом сообщает пресс-служба КП Киевпастранс.
"Пассажиры! С 14:30 временно приостановлено движение фуникулера. Наши специалисты уже на месте и работают над устранением технических неисправностей. Учитывайте это, пожалуйста, при планировании поездок", - говорится в сообщении.
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