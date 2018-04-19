Депутаты Киевского городского совета приняли решение о создании антикоррупционной "горячей телефонной линии".

Как сообщили в Киевсовете, киевляне смогут анонимно сообщать о коррупции в Киевской городской государственной администрации, районных госадминистрациях, коммунальных предприятиях и учреждениях местного уровня. После чего будут инициированы соответствующие проверки и расследования.

Ожидается, что система сообщений о коррупции полноценно заработает через три месяца.

Кроме того, сообщения о случаях коррупции можно будет направить в письменной форме - на электронный или физический адрес.

В нерабочее время, выходные и праздничные дни звонки по телефону горячей линии будут записаны на автоответчик.

Напомним, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции запустило круглосуточную телефонную линию для сообщений о фактах вымогательства и получения взяток.