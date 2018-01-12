Киевлян предупредили о гололедице на дорогах

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На дорогах обещают гололедицу

На дорогах обещают гололедицу

В Киеве ночью и утром в субботу, 13 января, ожидается гололед, на дорогах и пешеходных зонах местами гололедица, сообщили КГГА в Украинском гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, 13 января в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем ​​2-4° мороза.

Городские власти призывают автомобилистов и пешеходов быть внимательными и соблюдать элементарные правила безопасности.

Напомним, что 13 января погоду в Украине будет определять холодная воздушная масса.

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