Киев засыпало снегом

В ночь на 1 декабря в Киеве выпал снег, который, по прогнозам синоптиков, будет идти целый день.
Улицы столицы занесло снегом буквально за пару часов. Коммунальные службы ночью начали посыпать дороги и тротуары.
Снегопад сопровождался сильным порывистым ветром.
В связи з непогодой на киевский дорогах образовались пробки. В частности, движение затруднено в центре города: возле станций метро Печерская, Дружбы народов, Крещатик и Майдан Независимости. Пробки наблюдаются на Набережном шоссе, проспекте Степана Бандеры, Северном мосту, улице Елены Телиги.
Как сообщили в КГГА, в Киеве к уборке улиц и дорог от снега с вечера 30 ноября привлечено 358 единиц спецтехники и бригады по ручной уборке.
В администрации отметили, что работы по уборке снега велись всю ночь.
Смотрите также
Читайте в свежем номере
журнала Новое Время
- Люди НВ: 18 украинцев, которые движут страну вперед
- Главные риски и достижения в госбюджете-2019
- Украина идет на рекордный урожай в своей истории
Комментарии
Правила комментирования