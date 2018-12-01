01 декабря 2018, суббота

Киев засыпало снегом

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Снег в Киеве шел всю ночь
Фото: Информатор

Снег в Киеве шел всю ночь

В ночь на 1 декабря в Киеве выпал снег, который, по прогнозам синоптиков, будет идти целый день.

Улицы столицы занесло снегом буквально за пару часов. Коммунальные службы ночью начали посыпать дороги и тротуары.

Снегопад сопровождался сильным порывистым ветром.

В связи з непогодой на киевский дорогах образовались пробки. В частности, движение затруднено в центре города: возле станций метро Печерская, Дружбы народов, Крещатик и Майдан Независимости. Пробки наблюдаются на Набережном шоссе, проспекте Степана Бандеры, Северном мосту, улице Елены Телиги.

Как сообщили в КГГА, в Киеве к уборке улиц и дорог от снега с вечера 30 ноября привлечено 358 единиц спецтехники и бригады по ручной уборке.

В администрации отметили, что работы по уборке снега велись всю ночь.

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