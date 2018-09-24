24 сентября 2018, понедельник

Киев остановился в пробках из-за дождя

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Из-за дождя в Киеве образовались пробки (иллюстративное фото)

Из-за дождя в Киеве образовались пробки (иллюстративное фото)

В Киеве движение на многих улицах и дорогах оказалось парализованным из-за дождя.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, проспекте Победы, а также в районе станции метро Политехнический институт.

Также ограничено движение транспорта по Гаванскому мосту, улице Елены Телиги, Дегтяревской и Вадима Гетьмана.

Также стоит мост Метро, затруднено движение на мосту Патона и Южном мосту.

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